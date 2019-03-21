РИАМО - 21 мар. В Москве прошла вторая в 2019 году акция «День без турникетов», мероприятия акции посетили порядка 7 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

За три дня жители столицы побывали на 48 площадках, в том числе в крупных сетевых магазинах, на необычных мануфактурах, в детских технопарках и крупных hi-tech офисах. В рамках «Дня без турникетов» прошли 144 познавательные экскурсии. Центральной темой акции на этот раз стали инновации в супермаркетах.

«Внедрение инноваций в магазинах позволяет компаниям улучшать бизнес-процессы и повышать свою эффективность, а покупателям дает возможность совершать покупки быстрее и комфортнее. Сейчас торговые сети – это отличная площадка для пилотирования новых технологий и инновационных решений. Такие инновационные лаборатории, которые мы увидели на акции «День без турникетов», на мой взгляд, должны появляться не только в ритейле, но и в других сферах жизни города», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Наиболее заметным мероприятием акции «День без турникетов» стал квест, который прошел в одном из крупнейших гипермаркетов мира – «АШАН Авиапарк». Более 170 человек не только узнали о работе сетевых магазинов в цифровую эпоху, но и познакомились с искусством росписи по телу мехенди. Также у москвичей была возможность попробовать себя в роли сырного сомелье, окунуться в тонкости работы стилиста и изучить основы сочетания одежды.

Сотрудники Microsoft в Москве открыли для посетителей двери своего офиса, где можно было увидеть современные переговорные комнаты, зоны работы и отдыха, а также узнать об истории компании и особенностях ее корпоративной этики.

Торговый центр METRO провел для гостей экскурсии в двух своих гипермаркетах, где москвичам не только рассказали о разнообразном ассортименте продукции, но и показали процесс приемки товара и цех собственной нарезки рыбы.

IKEA открыла для своих гостей двери головного офиса в России и служебные помещения магазина IKEA в Химках. Каждый смог увидеть, как работают сотрудники, создающие решения по обустройству в доме.

Компания ABBYY рассказала посетителям о своих проектах, как и где создаются новые технологии в области искусственного интеллекта. Посетители, пришедшие на экскурсию в компанию «МУЛЬТиКУБИК», которая производит нестандартные портативные кинотеатры для детей, увидели рабочие процессы, погрузились в историю создания компании и увидели «кубик» в действии.

Насыщенная программа ожидала москвичей, пришедших на «День без турникетов» в детские технопарки столицы. Например, в технопарке Московского политеха школьники познакомились с финалисткой третьего сезона шоу «Голос» Евгенией Благовой. Вместе с участниками акции певица прокатилась на гоночном симуляторе и нарисовала автомобиль на мастер-классе «Транспортный дизайн». Также посетители детских технопарков смогли увидеть прототип реального космического спутника, узнать о разных способах управления автоматизированными системами на базе Lego EV3, освоить 3D-сканер, пройти ознакомительный пилотаж сверхмалых дронов, транслирующих видеоизображение в режиме реального времени на специальные очки.

«День без турникетов» впервые прошел в Москве в 2012 году. За это время участниками акции стали более 77 тысяч человек и свыше 145 инновационных производств столицы. В 2019 году пройдет восемь «Дней без турникетов».