РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД выявили водителя, который нарушил правила перевозки детей, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».

«В Подольске в четверг, 21 марта, отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск возле одного из детских садов было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», в ходе которого был выявлен один водитель, нарушивший правила перевозки детей (перевозил ребенка в возрасте до 7 лет без детского удерживающего устройства). Штраф по данной статье административного кодекса составляет 3 тысячи рублей», – говорится в сообщении.

Проводимая профилактическая работа приносит свои результаты – родители стали задумываться над безопасностью своих детей, соблюдая правила их перевозки. Также с нарушителем дополнительно была проведена беседа по теме соблюдения правил дорожного движения.