РИАМО - 21 мар. В доме правительства Подмосковья состоялся семинар «День индустриальных парков», организованный корпорацией развития Московской области (КРМО) совместно с Ассоциацией индустриальных парков России, на мероприятии обсудили меры поддержки бизнеса и взаимодействие с органами власти, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Открывая мероприятие, зампред правительства региона Вадим Хромов отметил, что подобные инфраструктурные площадки существуют практически в каждом муниципалитете Подмосковья и их поддержка является одним из приоритетов правительства Московской области.

«Развитие данных площадок – это выгода для Московской области, это рабочие места, это налоги. Я надеюсь, мы будем проводить такие семинары регулярно для того, чтобы сверить часы и понимать, что мы как власть не смогли доработать, для того, чтобы максимально эффективно привлекать резидентов на территории», – сказал Хромов.

Он добавил, что всего в регионе 58 индустриальных парков, 13 технопарков, три особых экономических зоны и шесть промышленных площадок.

«Сейчас в стране уже более 200 площадок, которые можно называть индустриальными парками в соответствии с ГОСТ. Московская область занимает очень заметное место среди всех площадок и совершенно точно – первое место по количеству индустриальных парков в стране в одном регионе. Особенность в том, что здесь лидерство принадлежит частным паркам», – отметил исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский.

В рамках семинара участники обсудили успешные примеры создания площадок, рассмотрели существующие меры поддержки как федерального, так и регионального уровней, подробно изучили предоставляемые льготы, условия компенсации затрат, субсидии от органов власти.

Также представители индустриальных парков области смогли ознакомиться с механизмами взаимодействия с органами государственной власти и методами привлечения российских и иностранных инвесторов, получить рекомендации по развитию площадки и информацию по прохождению аккредитации в правительстве региона.