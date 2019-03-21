РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Работы по реконструкции Горьковского шоссе в подмосковной Балашихе планируют завершить к концу текущего года, ведется строительство трех разворотных петель, что позволит улучшить транспортно-экономическую ситуацию в городском округе, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов во время выездного совещания на объекте.

Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым Брынцалов проверил ход строительства и пообщался с подрядчиками. Одна петля на 26-м километре позволит транспорту развернуться в сторону Москвы, другая – в сторону Владимира и проехать по направлению Владимир – Восточное шоссе. На 30-м километре петля обеспечит разворот в сторону Москвы и поворот с федеральной трассы М-7 «Волга» в микрорайон Сакраменто, где построят 4 надземных перехода.

«Работа идет в рамках намеченного плана – объект будет сдан до конца года (2019 – ред.), который я считаю ключевым для города, потому что пробки из центра Балашихи должны уйти навсегда с учетом сдачи данного объекта», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что на сегодняшний день проводятся работы по строительству пешеходных переходов в районе Перинатального центра и Центральной районной больницы, эстакад, шумозащитных экранов, подпорных стен, расширению и усилению автомобильной дороги основного хода.

«Работа по улучшению транспортной инфраструктуры города ведется на протяжении долгого времени – это и строительство данных развязок, и предпроектные работы на Носовихинском шоссе, начаты проектные работы по Щелковскому шоссе – транспортный узел в ближайшие годы будет полностью реализован», – пояснил Брынцалов.

Глава Балашихи рассказал, что строительство трех разворотных петель на Горьковском шоссе обеспечит связь между различными микрорайонами, которые находятся с двух сторон от автодороги, и исключит светофоры.

«Предусмотрено расширение Горьковского шоссе до шести полос, строительство безопасных примыканий к жилым микрорайонам, которые связывают шоссе с другими трассами», – отметил Юров.

По словам начальника ФКУ «Упрдор» Москва – Нижний Новгород» Максима Голдобина, готовность объекта составляет 35 %. На строительстве разворотных петель на Горьковском шоссе задействовано порядка 60 человек и 15 единиц техники.

В ходе выездного совещания также обсудили вопрос строительства не только пешеходных переходов, но и велосипедных маршрутов, которые соединят различные микрорайоны Балашихи. Среди них – участок от Горьковского шоссе до пересечения с Леоновским шоссе, фабрики в районе улиц Советская и Крупешина.