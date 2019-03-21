РИАМО - 21 мар. Пятилетнюю девочку, которую нашли в захламленной квартире на Ленинградском шоссе в Москве, перевели из детской городской клинической больницы имени Башляевой в социально-реабилитационный центр, сообщила уполномоченный по защите прав ребенка при президенте России Анна Кузнецова.

«Нашу малышку уже перевели в социально-реабилитационный центр из больницы. Доктора заботились о ней, мы с вами переживали и следили за ситуацией. Любу обследовали, показывали специалистам, все простудные и иные заболевания пролечены. Кроме этого, она уже хорошо адаптируется, быстро привыкает к ситуации, интересуется всем, начала говорить, пусть и шепотом», – написала Кузнецова в Facebook.

Она отметила, что следующим шагом для помощи девочке будет устройство в семью. Детский омбудсмен отметила, что в этом направлении уже наметились некоторые варианты.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка.

Также прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав. Данный вопрос будет рассмотрен в Головинском суде столицы 1 апреля.

Суд Москвы рассмотрит вопрос о лишении родительских прав матери девочки‑маугли 1 апреля>>