РИАМО - 21 мар. В Московской области за 2018 год было выявлено свыше 5 тысяч неблагополучных семей, всего в регионе более 12 тысяч неблагополучных семей, с ними постоянно ведется профилактическая работа, сообщила в четверг журналистам уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова.

«В прошлом году в Московской области было выявлено 5157 неблагополучных семей, из них большая половина родителей употребляют спиртные напитки, около 300 человек – это наркоманы. Понятно, что в этих семьях проживают дети, с этими семьями постоянно ведется профилактическая работа», - сказала Мишонова.

Она отметила, что всего в Московской области насчитывается более 12 тысяч неблагополучных семей.

«Нам, конечно, нужна большая профилактическая работа по неблагополучным семьям. Конечно, нужна большая работа по выработке мер поддержки, например, одиноких родителей, чтобы дети не оставались без присмотра», - добавила Мишонова.