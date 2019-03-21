РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске создали рабочую группу по созданию стратегии социально-экономического развития городского округа до 2030 года, сообщила на пленарном заседании общественной палаты горокруга представитель центра экономического развития Подольска.

В четверг в администрации муниципалитета состоялось пленарное заседание общественной палаты горокруга. Один из вопросов повестки касался приоритетных направлений работы палаты, а также стратегии социально-экономического развития муниципалитета, о которой рассказала представитель центра экономического развития городского округа.

«Правительством Московской области в декабре 2018 года была утверждена стратегия социально-экономического развития Московской области до 2030 года. Она основывается на приоритетах, определенных указом президента РФ. В ней были определены следующие приоритеты: демография, здравоохранение, образование, культура и многое другое», – сказала представитель.

По ее словам, реализовываться она будет в два этапа.

«Администрацией горокруга в марте было утверждено постановление о разработке стратегии развития муниципалитета до 2030 года. В частности, было предусмотрено сформировать стратегические цели и приоритеты социально-экономического развития горокруга. Также была создана рабочая группа по разработке данной стратегии», – сказала представитель.

Она отметила, что доработанный проект стратегии вынесут на общественные обсуждения, после чего он будет вынесен на публичные слушания и на рассмотрение совета депутатов горокруга. До 1 августа проект стратегии планируют предоставить в министерство экономики Московской области и в Московскую областную государственную думу.

«В областной стратегии пять направлений концептуального развития региона: реновация недозагруженных промышленных и старопромышленных территорий, развитие промышленно-логистических центров, многофункциональных деловых центров, научно-технических кластеров и туристско-рекреационных кластеров», – отметила представитель.