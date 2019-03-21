РИАМО - 21 мар. В 2018 году в Подмосковье почти 1,2 тысячи нерадивых родителей были лишены прав, при этом у отцов и матерей есть возможность восстановить свои родительские права, сообщила журналистам в четверг уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В прошлом году в Московской области 1165 родителей были лишены родительских прав, в том числе, из-за жестокого обращения с детьми – 5. Численность родителей, которым восстановили по суду родительские права – 32», - сказала Мишонова.

Она подчеркнула, что органы опеки и попечительства не ставят своей целью забрать ребенка из семьи, главное – помочь ему. У отцов и матерей при этом всегда есть возможность восстановить свои родительские права.

«За последнее время возросло количество обращений со стороны посторонних людей, родственников, соседей, которые обращают внимание, что дети находятся в тяжелой ситуации. За прошлый год было 158 таких обращений, за этот год - уже 20», - добавила Мишонова.

Ранее в Раменском бдительные соседи обратили внимание на плач девочки, которая находилась в квартире одна. Пятилетняя девочка живет вместе с матерью, которая в тот день оставила приболевшего ребенка дома, а сама пошла на работу и задержалась. Мать-одиночку привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней.