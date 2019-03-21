РИАМО - 21 мар. После сообщения о сбое в работе «Яндекс.Такси» представитель пресс-службы прокомментировал ситуацию и отметил, что неполадки уже устранили, сбой произошел из-за кратковременных трудностей, сообщает Газета.ru.

В четверг при попытке найти машину приложение «Яндекс.Такси» предлагало жителям крупных городов России повторить поиск через одну минуту. Также пользователи сообщали о сбоях в сервисах «Яндекс.Музыка», «Яндекс. Метрика» и «Яндекс. Дзен».

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Отчеты о сбоях поступали от пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов.