РИАМО - 21 мар. На заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность» рассматривались вопросы, касающиеся СпИК 2.0 и предложения по улучшению механизмов региональных инвестиционных проектов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

В четверг в Москве прошло первое заседание рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность». В первую очередь обсуждались технические вопросы организации подгрупп рабочей группы, направления деятельности этих подгрупп.

«В рамках подгруппы по нормативно-правовому обеспечению мы очень внимательно следим за утверждением закона по СпИК 2.0, что очень важно для развития стратегических отраслей, и надеемся, что наши предложения по улучшению механизмов региональных инвестиционных проектов, расширению спектра его действия будут тоже восприняты положительно рабочей группой по промышленности», — сказал Хромов.

Он уточнил, что СпИК 2.0 – это поддержка специальных инвестиционных контрактов, в первую очередь направленных на создание прорывных технологий и развитие технологических производств, которых нет в РФ.

«Таким проектам будет гарантировано: для проектов до 50 миллиардов рублей - 15 лет неизменности налогового режима и мер поддержки, для проектов выше 50 миллиардов рублей – 20 лет неизменности налогового режима и мер поддержки. Для <…> небольших проектов действует режим региональных инвестиционных проектов, дающий существенные налоговые льготы, и по ним трансформация и улучшение механизма, на наш взгляд, тоже возможны, и мы этим вопросом будем в рамках рабочей группы заниматься», — уточнил Хромов.

Он добавил, что в Подмосковье сейчас реализуются два проекта по СпИК 1.0, один из них - это завод Mercedes. Также планировалось еще несколько проектов.

«Законопроект (о СпИК 2.0 – ред.) сегодня находится на рассмотрении Госдумы. Мы ждем одобренного депутатами текста», — уточнил Хромов.

По его словам, самые большие предлагаемые законопроектом изменения, по сравнению со СпИК 1.0, – это сроки, на которые может реализовываться проект. В нынешнем проекте – это 10 лет, новые сроки – это 15 и 20 лет. Основное, что было в первом СпИКе, – это импортозамещение и экспорт, во втором СпИКе еще добавят появление критически важных технологий для развития промышленности в РФ.

На заседании рабочей группы также обсудили вопросы поддержки экспорта и конкурентоспособности, вопрос повышения производительности труда и стимулирование спроса путем трансформации и улучшения федеральных законов 44 и 223, которые, по мнению участников группы, пока недостаточно эффективно работают для поддержки отечественных производителей.

В Подмосковье индекс промышленного производства за январь-декабрь 2018 года составил к соответствующему периоду 2017 года 110,2%, а по обрабатывающим производствам – 110,3%.

Крупнейшими организациями, определяющими развитие промышленности Московской области, продолжают оставаться ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (разработка и производство ракетно-космических вооружений) в Королеве, ОАО «Метровагонмаш» (вагоны метро, рельсовые автобусы, дизель-поезда) в Мытищах, ФГУП «НПО имени С.А. Лавочкина (создание непилотируемых космических аппаратов, систем связи и информационных систем) в Химках, ОАО «ХК «Коломенский завод» (локомотивы, дизели и дизель-генераторы) и другие.