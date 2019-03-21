РИАМО - 21 мар. В конькобежном центре «Коломна» в четверг состоялся «Единый день ГТО» Московской области, приуроченный к памятной дате подписания указа президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в соревнованиях приняли участие более 100 школьников, говорится в сообщении пресс-службы спортивного учреждения.

На торжественной церемонии открытия участников мероприятия приветствовали: вице-президент Союза конькобежцев России, генеральный директор Конькобежного центра Московской области «Коломна» Сергей Орлов, заслуженный мастер спорта России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная победительница этапов Кубка мира в командной гонке, многократная чемпионка России, посол ГТО Московской области Екатерина Лобышева, старший инспектор управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломенского городского округа Игорь Единаров.

«Почетными грамотами были отмечены учреждения и жители города, которые внесли неоценимый вклад в развитие ВФСК «ГТО» в Коломенском городском округе. В их числе МБУ «Конькобежный центр «Коломна», – отмечается в сообщении.

Городской центр тестирования ГТО на базе конькобежного центра «Коломна» начал свою работу в августе 2015 года.

«За четыре года проведено более 260 мероприятий. На сегодняшний день число жителей, которые приняли участие в тестировании, составляет более 8 тысяч человек, количество присвоенных знаков отличия – 1305. Общее количество зарегистрированных жителей Коломенского городского округа на сайте gto.ru составляет 13389 человек», – заключается в сообщении.