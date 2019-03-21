РИАМО - 21 мар. В подмосковном Егорьевске нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры, нарушителям выдали обязательное для исполнения предписание, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Московской области.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Инвест-капитал» на действия МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» и МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик транспортной инфраструктуры», – отмечается в сообщении.

Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества от участия в электронном аукционе.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, антимонопольное ведомство пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Инвест-капитал» обоснованной.

Московское областное УФАС России выдало МКУ «Управление капитального строительства жилищно-коммунального хозяйства» и МКУ «Управление в сфере закупок для муниципальных нужд» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.