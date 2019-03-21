РИАМО – 21 мар. Лучшим учителям подмосковных Котельников вручат именные премии главы городского округа, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Совет депутатов Котельников провел заседание, на котором было принято внесение правок в положение об утверждении «Премий главы городского округа Котельники в сфере образования». Депутаты единогласно утвердили предложенные главой округа Андреем Булгаковым именные премии учителям городских школ», – говорится в сообщении.

Учителя будут самостоятельно выдвигать свою кандидатуру в трех номинациях – «Учусь в Котельниках» за высокие результаты по ЕГЭ, «Гордость города Котельники» за призеров и победителей олимпиад, «Почетный педагог города Котельники» за успешную и долгую службу.

Конкурсные видео о достижениях в деятельности педагогов просмотрит специальная комиссия, в которую войдут члены общественной палаты и почетные жители Котельников. Рассмотрение заявок продлится до 20 августа, по результатам победителям торжественно вручат премию главы городского округа.