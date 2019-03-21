РИАМО - 21 мар. При попытке найти машину приложение «Яндекс.Такси» предлагает жителям крупных городов России повторить поиск через одну минуту, сообщает Газета.ru.

«Если поиск срабатывает, свободных машин приложение все равно не находит», – уточняется в сообщении.

По данным Downdetector, приложение не работает на территории всей станы. Отчеты о сбоях поступают от пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других городов.

Также пользователи на Downdetector пишут о сбоях в сервисах «Яндекс.Музыка», «Яндекс. Метрика» и «Яндекс. Дзен».