РИАМО – 21 мар. В Северо-Западном округе столицы продолжается строительство храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, церковь сможет вместить до 1 тысячи прихожан, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках программы по строительству православных храмов в Москве, по улице Митинская, владение 11, в районе Митино возводится храм в честь святых равноапостольных Константина и Елены.

«Храм Константина и Елены относится к одному из самых масштабных проектов программы строительства православных храмов в столице. Он будет одним из самых высоких строящихся храмов в городе», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, курирующий «Программу-200» от столичного Стройкомплекса.

Семикупольная шатровая церковь рассчитана на тысячу прихожан, высота храма достигает 54 метров, общая площадь составляет более 3340 квадратных метров.

Левкин дополнил, что все строительные работы на храме ведутся полным ходом в соответствии с запланированным графиком.

Площадку строящегося храма святых Константина и Елены посетил советник мэра Москвы Сергея Собянина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий программу по строительству православных церквей в столице.

Он рассказал о том, что в настоящее время специалисты практически завершили работы по запуску отопительной системы.

«Также началась внутренняя отделка храма, строители приступили к торкретированию сводов в нижнем и верхнем храмах. Ведутся работы по монтажу вентиляционной системы. Также было отмечено, что все семь главок храма покрыты не обычным сусальным золотом, а мозаикой из смальты», – уточняется в материале.

Мозаика для этого создавалась заслуженным архитектором России Андреем Оболенским по ранее забытой старинной технологии, визуально она будет создавать эффект объема и, по сравнению с позолоченным железом, простоит века.

«Планируется, что строители в этом году завершат все общестроительные работы, а уже в будущем проведут чистовую отделку и займутся благоукрашением храма», – добавляется в сообщении.

Сдача храма в эксплуатацию намечена на 2020 год. Его открытие станет знаменательным событием не только для района, но и для жизни города.

«Для выполнения «Программы-200» сегодня на территории СЗАО ведется работа по 20 земельным участкам, из них подобраны и одобрены 18 земельных участков под размещение православных храмов, один земельный участок находится в стадии проработки, один находится в стадии подбора альтернативного участка», – перечисляется в материале.

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель – обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Вместе со строительством новых храмов, программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

Возведенные в рамках программы храмовые комплексы становятся своеобразными образовательными и духовно-просветительскими центрами.