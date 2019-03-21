РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 15 молодых семей в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Сегодня радостное событие, потому что еще 15 молодых семей Красногорска получили сертификаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Сертификат дает право приобрести жилье на всей территории Подмосковья. Но я уверена, что большинство примет решение остаться жить в Красногорске», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, Московская область активно участвует в федеральной программе «Жилище». На территории городского округа Красногорск реализуют подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей».

«Значение программы трудно переоценить, потому что она оказывает существенную помощь молодым семьям с детьми в приобретении первого самостоятельного жилья», – отметила Хаймурзина.

В текущем году из 15 семей-участниц программы две – многодетные, где воспитывают троих детей. Они получили свидетельства на получение социальной выплаты в размере более 1,8 миллиона рублей.

«Об этой программе всегда хорошие отзывы. Она не останавливается. Буквально на днях мы с правительством области, министерством жилищной политики подписали соглашение на 2020 год», – сказала Хаймурзина.