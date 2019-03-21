РИАМО - 21 мар. Доступ к платным парковкам на участке улицы Машкова в столице может быть ограничен на время ремонта, всего там находится 71 парковочное место, из них девять для инвалидов, сообщается на сайте московского паркинга.

На время проведения ремонтных работ ограничено дорожное движение на улице Машкова от дома 17 до пересечения с улицей Чаплыгина.

«Просим автомобилистов быть внимательными и учитывать, что на время ограничения платные парковки могут быть недоступны. Всего на ограниченном участке расположено 71 парковочное место, девять из которых – для инвалидов», – говорится в сообщении.

Ограничения действуют по 15 ноября.