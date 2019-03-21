РИАМО - 21 мар. Информация о задержании судьи столичного Кузьминского суда Руслана Якубаева не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Мосгорсуда.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил о том, что сотрудники ФСБ задержали федерального судью Руслана Якубаева в здании Кузьминского районного суда Москвы.

«Судья Якубаев не задержан. Но проводится соответствующая проверка следственными органами, по какому именно факту, пока не уточняется. В случае обращения следственных органов в квалификационную коллегию судей города Москвы за разрешением о возбуждении уголовного дела в отношении судьи, информация будет предоставлена», - сказал собеседник агентства.

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