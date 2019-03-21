РИАМО - 21 мар. Организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора, сообщает ТАСС.

«Победительница главного столичного конкурса красоты «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко лишена главного титула и короны за полное несоблюдение условий договора. Лишение титула происходит впервые за 23 года существования конкурса», - отметил представитель организаторов конкурса.

Пока неизвестно, какие именно пункты договора нарушила Семеренко.

Титул «Мисс Москва-2018» и корона победительницы теперь перейдут к первой вице-мисс Ксении Паленовой.

Финал конкурса «Мисс Москва – 2018» прошел 24 декабря прошлого года. За победу в нем боролись 49 претенденток в возрасте до 32 лет.

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