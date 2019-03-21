РИАМО - 21 мар. Певицу Юлию Началову похоронили на 17-м участке Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Перед началом похорон батюшка отпел усопшую и дал еще немного времени, чтобы близкие последний раз простились с певицей.

Могила певицы находится под временным шатром, чтобы дождь не смог ей навредить. К захоронению ведет зеленая ковровая дорожка, усыпанная веточками хвои.

На самой насыпи находится огромное количество цветов, всех их принесли поклонники и близкие Началовой. Поверх цветов лежат плюшевые игрушки в виде тигренка и зайца.

Могила Юлии Началовой находится на 17-м участке рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.

Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

После внезапной смерти популярной исполнительницы россияне выставили на продажу в Сети редкие лоты, которые будут интересны поклонникам Юлии Началовой. Среди них диски, фото, коллекции журнальных и газетных вырезок.

Началова была известна по песням «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Была ведущей шоу «Один в один» на телеканале «Россия-1».

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