РИАМО - 21 мар. Судья мирового судебного участка в Москве расторг брак актера Марата Башарова с супругой Елизаветой, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Бабушкинского суда столицы.

«Суд вынес решение о расторжении брака Марата Башарова и его супруги», - сказал собеседник агентства.

В феврале супруга актера объявила, что уходит от мужа и подает на развод. Причиной стало избиение актером супруги, в декабре прошлого года он сломал женщине нос. Сам Башаров опроверг информацию, что поднимал руку на свою супругу.

Башаров известен своим буйным поведением – его несколько раз обвиняли в том, что он поднимал руку на женщин, с которыми вместе жил. Он состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой около года (с 2014 по 2015). Тогда его супруга получила серьезную травму головы, также Башаров сломал ей нос. В тот период Арархова решила не судиться с Башаровым, пожалев его.