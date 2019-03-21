РИАМО - 21 мар. Ученица воскресенской детской школы искусств «Лира» Анна Жаворонкова проявила себя на международном конкурсе пианистов Pianissima International, который недавно прошел во Франции, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Сам конкурс был основан сравнительно недавно – 4 года назад, но уже успел приобрести популярность среди талантливых пианистов всего мира. Участники соревнуются в четырех возрастных категориях. Члены жюри - победители крупных международных конкурсов. Среди особенностей данного конкурса можно отметить особое отношение ко зрителям: любой желающий может попасть в зрительный зал, а также во время обсуждений и перед объявлением результатов публике предлагается бесплатный концерт.

«Под непосредственным руководством своего преподавателя, заслуженного работника культуры Московской области В.И. Назаровой Анна смогла победить в категории Moderato (участники 12-16 лет)», — говорится в сообщении.

Жаворонкова заработала не только диплом I квалификации, но и похвалу от председателя жюри - известного франко-американского концертирующего пианиста Дэвида Лайвли, одаренного пианиста, уже в 14 лет начавшего свою карьеру и получившего славу исполнителя, играющего в совершенно разных стилях.