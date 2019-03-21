РИАМО - 21 мар. В начале текущей недели Воскресенский район Подмосковья подтвердил свое участие в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения», конкурсная документация была отправлена организатору – в Минстрой РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«В конце прошлого года администрация Воскресенского района предложила жителям поддержать заявку на участие Воскресенска в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». По итогам голосования свыше 10 тысяч активных граждан высказались за это участие», — говорится в сообщении.

Состоялось общественное обсуждение будущего проекта. На него были приглашены представители общественности и бизнес-структур. По итогам встречи можно выделить главные мнения: единогласное желание сохранить в первозданном виде культурный облик центра города; необходимость наличия в городе своего арт-пространства; улучшение территории возле водных объектов.

Условия конкурса определяют ряд требований к территории. Данным требованиям удовлетворяет центральная часть города Воскресенска.