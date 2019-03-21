РИАМО - 21 мар. В Одинцовском округе Подмосковья установят еще почти 1,2 тысячи баков для раздельного сбора мусора, сейчас уже установлено более 780 баков синего и серого цветов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

В округе за сбор, обработку и утилизацию отходов отвечает Рузский региональный оператор. Он работает с начала этого года, сейчас у компании 77 машин.

«Я бы не назвал это реформой, для России — это революция. Московская область первой в стране вводит раздельный сбор мусора. Такого нет пока даже в Москве. Это долгая и кропотливая работа, успеха в которой мы сможем достичь только общими усилиями. Дефицит мусорных баков по-прежнему большой. Есть нарекания к качеству обслуживания площадок и к их организации. Держим работу регионального оператора на жестком контроле, все недоработки заставляем оперативно исправлять», — сказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Власти муниципалитета реагируют на обращения жителей в «Доброделе» и социальных сетях, работает горячая линия регионального оператора. Всего поступает более 500 сообщений каждую неделю.

«Со своей стороны мы полностью включены в работу, в том числе информационную — проводим встречи с жителями, разъяснения. Повторюсь, что реформа в утилизации отходов — это долгий и сложный процесс. С наскока его не решить. Но прогресс есть, и он очевиден. Скоро механизм наладится, и люди забудут обо всех этих трудностях, которые пришлось пережить. Результат того стоит», — отметил Иванов.

Глава района призвал жителей частного сектора заключать договоры с региональным оператором на вывоз мусора. Сейчас частный сектор является главной проблемной точкой. Вблизи СНТ чаще всего образуются несанкционированные свалки.

До 31 марта региональный оператор оборудует все площадки многоквартирных домов синими баками. Всего в Одинцовском округе 323 контейнерных площадки.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.