РИАМО - 21 мар. Кассация поддержала решение Московского областного управления ФАС о не включении сведении в отношении ООО «Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о не включении сведении в отношении ООО «Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков», – говорится в сообщении.

Ранее в управление поступило обращение ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Юникс» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем тепло-водоснабжения и водоотведения в административном здании.

По результатам рассмотрения обращения, московское областное УФАС России установило, что общество приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта раньше учреждения.

Таким образом, в связи с тем, что решение ООО «Юникс» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступило в законную силу раньше решения учреждения, сведения в отношении общества не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

«Не согласившись с указанным решением, ГБУ Московской области «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» обратилось в суд», – уточняется в материале.

Арбитражный суд Московского округа отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения московского областного УФАС России.