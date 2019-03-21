РИАМО - 21 мар. В апреле в городских поликлиниках откроют 28 постоянных кабинетов врачей-фтизиатров, число кабинетов в дальнейшем могут увеличить, сообщил журналистам в четверг главный внештатный фтизиатр столичного департамента здравоохранения, исполняющий обязанности директора Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Михаил Синицын.

«Чтобы фтизиатр находился в поликлинике на постоянной основе, мы открываем кабинеты, их лицензируем. Это будут наши кабинеты, которые будут относиться к противотуберкулезной службе, но специалист-фтизиатр будет принимать в поликлинике. То есть не будет необходимости на дообследование направлять пациентов в противотуберкулезный диспансер. Они консультируют в поликлиниках, контролируют, но, чтобы иметь на постоянной основе свой кабинет, такого не было. Насколько я знаю, такого нет в России, мы в этом плане пионеры. Это будет в апреле, плановая работа. Всего 28 кабинетов», - сказал Синицын.

Он добавил, что пока это будет пилотный проект.

«Когда мы почувствуем, как мы должны дальше действовать, возможно, мы расширим сеть этих кабинетов и дальше», - уточнил Синицын.