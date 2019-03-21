РИАМО - 21 мар. Мандат депутата Госдумы РФ, ставший вакантным после смерти ученого-физика Жореса Алферова, передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву, сообщает РИА Новости.

Ранее члены ЦИК решили не передавать вакантный мандат Павлу Грудинину. Так, из 13 голосовавших инициативу поддержал лишь один – член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин. Ему отказали в мандате из-за счетов за рубежом.

«ЦИК будет действовать, исходя из норм федерального законодательства, и передавать мандат первому человеку в группе, которая не получила депутатский мандат при распределении его после проведения выборов в Госдуму... Это Петр Петрович Медведев, депутат ЗакС Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ», – сообщил журналистам член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Он подчеркнул, что передача мандата будет реализована «в разумные сроки».

Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске в Белорусской ССР. В 1952 году окончил факультет электроники Ленинградского электротехнического института имени В.И. Ульянова (Ленина), с 1953 года он работал в Физико-техническом институте имени А.Ф.Иоффе РАН. С 1987 занимал в институте пост директора.

С 1990 по 1991 год – вице-президент Академии наук (АН) СССР, председатель президиума Ленинградского научного центра, с 1991 года – вице-президент РАН, председатель президиума Санкт-Петербургского научного центра РАН.

Ученый занимался разработкой полупроводниковых гетероструктур и созданием быстрых опто- и микроэлектронных компонентов, поэтому в 2000 году его вместе с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике. В 1991-2017 годах Алферов был вице-президентом РАН.