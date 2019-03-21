РИАМО - 21 мар. Московским областным УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении администрации городского округа Реутов из-за передачи муниципального имущества в аренду без торгов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Московское областное УФАС России поступила информация о возможных нарушениях администрацией городского округа Реутов антимонопольного законодательства при распоряжении муниципальным имуществом коммунального назначения.

«Согласно представленным документам администрация систематически осуществляла передачу муниципального имущества коммунального назначения в хозяйственное ведение МУП «ДЕЗ», которое в дальнейшем с промежутком от 1,5 до 7 месяцев передавало такое имущество в аренду ООО «Р-сетевая компания», – отмечается в сообщении.

В действиях администрации усматриваются признаки нарушения части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в передаче ООО «Р-сетевая компания» муниципального имущества коммунального назначения в аренду без проведения торгов.