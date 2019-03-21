РИАМО - 21 мар. Ограничения движения транспорта на ряде улиц северо-востока Москвы в связи с реконструкцией инженерных сетей на Палехской улице введут с марта по сентябрь, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Движение ограничат на участке улицы Егора Абакумова от Югорского проезда до Палехской улицы с поэтапным частичным занятием одной полосы», – отмечается в сообщении.

Также ограничения введут на Палехской улице от улицы Егора Абакумова до дома 126 с организацией одностороннего движения.

Ограничения будут введены с 26 марта по 28 апреля, с 13 мая по 25 августа и с 10 по 30 сентября в круглосуточном режиме.