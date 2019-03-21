РИАМО – 21 мар. Дворец водных видов спорта «Руза» в четверг отмечает свой первый круглый юбилей – комплексу исполнилось десять лет, свои поздравления коллективу выразил глава Минспорта Подмосковья Роман Терюшков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дворец водных видов спорта «Руза» – многофункциональный спортивный комплекс, аналогов которому на сегодняшний день в России нет.

«Инфраструктура объекта позволяет проводить международные и всероссийские соревнования по водным видам спорта, чемпионаты по боевым искусствам и художественной гимнастике, спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями», – отмечается в сообщении.

За все время существования на базе учреждения проводились соревнования различного масштаба: мировая лига по водному поло; чемпионат России по синхронному плаванию; чемпионат России по водному поло; первенство России по мини-футболу; кубок России по прыжкам в воду; чемпионат Московской области по плаванию, чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта. Опытные тренеры и наставники помогают находить и раскрывать спортивные таланты, которые впоследствии занимают достойные места в составе национальных сборных», – подчеркивается в материале.

Терюшков напомнил, что за свою небольшую историю Дворец водных видов спорта «Руза» не раз становился центральной площадкой крупных международных и всероссийских турниров.

«Здесь проходят матчи мировой лиги по водному поло, национальные первенства и чемпионаты по синхронному плаванию и прыжкам в воду. Эти масштабные и важные спортивные события всегда получают самые положительные отзывы гостей и участников», – подытожил глава Минспорта.