РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. В подмосковных Люберцах в четверг прошел конкурс официантского мастерства «Семь тарелок», победительницей стала Милена Шангареева, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В конкурсе участвовали 20 человек из разных школ Люберец. В четверг соревновались семь финалистов.

«Победительницей конкурса становится Милена Шангареева. На втором месте Александр Манько», – сказала председатель жюри Ирина Рулева.

Она добавила, что третье место заняли Александр Шустов и Осман Шукуров.

Конкурс состоял из пяти этапов. Участникам нужно было презентовать свой ресторан, сложить красиво салфетки на скорость, пронести на одной руке поднос со стаканами, в которых налили четыре литра воды, ответить на блиц-опрос. Последним этапом стала сервировка стола.

Победителю и призерам вручили грамоты и медали, а также подарки.

Конкурс официантского мастерства проводится уже в третий раз. В 2020 году организаторы планируют устроить его в ресторане.