РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. В подмосковном Королеве мошенники похитили с банковской карты женщины 639 тысяч рублей, полиция проводит проверку, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

Женщина обратилась с заявлением в полицию о том, что неизвестные путем обмана похитили с ее карты деньги. Пострадавшей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, сообщив, что якобы была попытка совершения подозрительной операции по карте. Он попросил женщину продиктовать код подтверждения, который пришел в смс на ее телефон.

«Женщина сообщила код подтверждения и с ее счета исчезла сумма в 639 тысяч рублей. В настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – сказала Еруновская.

Полицейские напоминают, что сотрудники банков всегда звонят с номеров, которые хорошо известны их клиентам. В частности, из Сбербанка звонки поступают с номера 900. Никогда сотрудники банка по телефону не запрашивают никаких персональных данных. Если кто-то звонит и просит назвать пин-код, номер карты, CVC-код или код из СМС – это мошенники. Нельзя сообщать им данные банковской карты, лучше сразу перезвонить в банк и написать заявление в полицию.

Нельзя производить по просьбе незнакомых людей различные операции в банкоматах. При сообщении по телефону о проблемах близких и предложении решить вопрос путем передачи определенной суммы денег нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

О случаях мошенничества необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: дежурная часть УМВД: 8(495)511-59-00, дежурная часть Болшевского отдела полиции: 8(495)519-98-55, дежурная часть Костинского отдела полиции: 8(495)519-35-02, дежурная часть Центрального отдела полиции: 8(495)511-83-05.