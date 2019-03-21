РИАМО - 21 мар. Россельхознадзор выявил зараженную амбарными долгоносиком кукурузу для кормежки животных в ООО «Совхоз «Архангельский» в Наро-Фоминском городском округе, поставщик зерна будет оштрафован, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте ведомство провело внеплановую проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении ООО «Совхоз «Архангельский». Оно осуществляет деятельность по содержанию, разведению крупного рогатого скота, производству молока, выращиванию однолетних и многолетних кормовых и зерновых культур в Наро-Фоминском городском округе.

«Управлением Россельхознадзора при проведении проверки ООО «Совхоз «Архангельский» осуществлен отбор проб от кукурузы продовольственной, которые направили в Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки ( ФГБУ «ЦОКЗ») для исследований на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», – уточняется в сообщении.

По результатам исследований в пробе, отобранной от партии зерна кукурузы, используемой на комовые цели, весом 600 килограммов, производства ООО «Агро Виста Тамбов» (Тамбов), установлена II степень зараженности зерна амбарным долгоносиком (1,4 экземпляра на килограмм), что создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью животных и является нарушением регламента «О безопасности зерна».

Поставщик зерна, несоответствующего требованиям техрегламента ЕАЭС, будет привлечен по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей. ООО «Агро Виста Тамбов» направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии на кукурузу, информация направлена в Федеральную службу по аккредитации.

Управление Федеральной службы по аккредитации проинформировало, что информация о вышеуказанном предписании внесена в Единый реестр сведений о приостановлении или прекращении действия деклараций о соответствии по предписанию органа государственного контроля (надзора).