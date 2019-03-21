РИАМО – 21 мар. В Химках приступили к выполнению работ, которые позволят значительно разгрузить дороги во всех микрорайонах округа от пробок и сделать перемещение по городу более безопасным, одной из продуктивных мер обещает стать создание «умных поворотов», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках комплексной схемы организации дорожного движения были разработаны масштабные проекты, реализация которых займет несколько лет, и краткосрочные меры, которые будут реализованы уже в этом году.

«К ним относятся так называемые «умные повороты», которые позволят в три раза сократить время проезда на перекрестках. Совместно с министерством транспорта (и дорожной инфраструктуры - ред.) Московской области сейчас разрабатываются проекты семи «умных поворотов» в каждом микрорайоне Химок», – говорится в сообщении.

На основании обращений граждан, в том числе в социальных сетях, определен перечень остановок общественного транспорта, где уже в этом году будут сделаны заездные карманы, что позволит автобусам и маршрутным такси не блокировать движение на полосе во время посадки пассажиров.

«Организация новых пешеходных переходов с установкой светофоров позволит не только обезопасить прохожих, но и упорядочить движение, тем самым улучшить пропускную способность дорог. Вдоль крупных дорог установят барьерные ограждения также для безопасности пешеходов», – подчеркивается в сообщении.

По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Дороги Подмосковья» в 2019 году будут отремонтированы 18 дорог, которые были выбраны местными жителями при голосовании на портале «Добродел».

«В список попали улицы: Родионова, Зеленая, Первомайская, 8 Марта, Горького, Некрасова, Ватутина, Короленко, Трехгорная, Чайковского, Маяковского, Жаринова, Центральная, Спартаковская, Куркинское шоссе, Транспортный проезд, проезд Мельникова и проезд №5 в деревне Усково», – перечисляется в материале.

Идет подготовка и к реализации долгосрочных мероприятий.

«Один из приоритетных проектов – «Машкинская развязка». Она позволит распределить транспортные потоки и снизить трафик движения по Машкинскому, Международному и Ленинградскому шоссе», – уточняется в сообщении.

Глава Химок Дмитрий Волошин уверен, что строительство многоуровневой развязки позволит исключить образование заторов, уменьшит время движения до ключевых объектов притяжения на данном участке – аэропорта «Шереметьево» и крупнейших торговых центров.

«Развязка существенно разгрузит Новосходненское шоссе, позволит осуществить беспрепятственный въезд в микрорайоны Сходня, Подрезково и Планерная. Губернатор Московской области поддержал нашу инициативу и дал распоряжение проработать вопрос с соседними субъектами, после чего мы начнем проектирование развязки», – разъяснил он.

Для уменьшения транспортного транзитного потока на территории старых Химок предусмотрена мера по расширению Ленинградского шоссе на участке от улицы Московской до Международного шоссе.

«В обсуждении мер и рекомендаций по улучшению пропускной способности городских дорог активное участие принимают председатели многоквартирных домов, представители общественных организаций, авторы крупнейших городских пабликов и сотрудники ГИБДД Химок», – добавляется в материале.

По словам начальника ОГИБДД УМВД России по городскому округу Химки, полковника полиции Юрия Сучкова, еще одним из приоритетных проектов станет строительство съезда с трассы М-11 на Ленинский проспект.

«Эта мера в первую очередь позволит улучшить транспортную доступность для жителей микрорайона Левобережный. После завершения строительства съезда будет рассмотрен вопрос запуска общественного транспорта на данном участке», – заключил Сучков.