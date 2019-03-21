РИАМО – 21 мар. Специалисты провели проверку на стройплощадке жилого комплекса «Южное Бунино» в новой Москве, объект возводится вблизи деревни Столбово в поселении Сосенское в 6,5 километрах от МКАД по Калужскому шоссе, по результатам мониторинга выписан штраф на сумму 170 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Утвержденным проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, включающего жилые, учебно-образовательные, торгово-бытовые и спортивно-рекреационные объекты. Мосгосстройнадзор с привлечением экспертов ГБУ «ЦЭИИС» проверил качество строительства многоэтажного дома на этапе монолитных работ и устройства фасадов.

«В общей сложности специалисты Центра экспертиз выполнили десять инструментальных исследований. Было проведено комплексное обследование монолитных работ, работ по устройству наружных ограждающих конструкций и внутренних перегородок, качество геодезических работ, а также проверили соответствие используемых материалов на строящемся корпусе», – отмечается в сообщении.

В ходе проверки выявлены нарушения по качеству выполненных монолитных работ, а также применяемых материалов для устройства наружных стен.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки генеральному подрядчику выданы предписания об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении и вынесены постановления на общую сумму штрафов 170 тысяч рублей», – добавил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он подчеркнул, что все нарушения участники строительства оперативно устраняют. Комитетом установлен контроль до полного устранения нарушений.