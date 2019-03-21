РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Волонтеры подмосковных Люберец при поддержке администрации городского округа помогут жителям подключить телевизионные приставки для цифрового вещания, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Вся Россия с 15 апреля перейдет на цифровое телевещание. Если абонент подключен к оператору кабельного телевидения, то переход на цифру не доставит хлопот. Однако тем, у кого нет возможности получать сигнал через оператора связи, нужно позаботиться о приобретении специальной приставки. Перед ее покупкой необходимо получить консультацию специалиста.

«Жители, проживающие в МКД, в первую очередь должны обратиться в свою управляющую компанию. У каждой управляющей компании заключен договор с оператором телевизионного вещания. У нас в горокруге Люберцы есть ряд телевизионных компаний, которые вещают свой сигнал, и приставки на телевизоры для их абонентов, как правило, не требуются. Кроме того, в администрации создан оперативный штаб, набрана команда волонтеров, с помощью которых мы помогаем настраивать приставки», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в приемную главы Люберец обратились пенсионерка. Женщина попросила подключить ей приставку. На помощь пришли сотрудники службы связи и развития информационных технологий администрации муниципалитета.

Ружицкий отметил, что помимо управляющей компании можно обратиться в отдел по работе с обращениями граждан управления делами администрации городского округа Люберцы по телефонам: 8(495)503-40-18, 8(495)559-34-21 и 8(495)559-87-08.