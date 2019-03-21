РИАМО - 21 мар. В Подмосковье подготовили предложения по участию депутатов Государственной думы в мероприятиях региональной недели, всего им будет предложено порядка 70 мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В четверг в региональном парламенте состоялось заседание фракции «Единая Россия». Ее руководитель Игорь Брынцалов рассказал, что в соответствии с заявками депутатов фракции и фракций в местных советах, подготовлены предложения по участию депутатов Государственной думы в мероприятиях региональной недели.

«Всего поступило 93 заявки из 37 городских округов и муниципальных районов (в том числе, и от 14 депутатов нашей фракции). Из 93 заявок отобрано для работы – 68. В настоящее время отобранные предложения направлены в Государственную думу и в областное отделение партии», – заявил глава регионального парламента.

Он подчеркнул, что «для нас это новый формат работы, и мы должны его использовать не для «галочки», а, прежде всего, для конструктивного взаимодействия с депутатами Госдумы в решении актуальных вопросов на местах».

С 2017 года подмосковный парламент изменил порядок своей работы – «муниципальная неделя» подмосковных депутатов проходит в одно время с региональной неделей депутатов Госдумы.