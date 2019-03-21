РИАМО - 21 мар. Компания «Трубпром» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту не полного выполнения работ по заключенному госконтракту, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Московское УФАС при проверке ООО «Трубпром» установило, что ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» в одностороннем порядке отказался от исполнения контракта по замене трубопроводов теплоснабжения, заключенного с обществом. Компания ненадлежащим образом исполнила свои обязательства.

«В результате рассмотрения дела Московское УФАС пришло к выводу о необходимости включения сведений в отношении ООО «Трубпром» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с невыполнением компанией работ в полном объеме», – отмечается в сообщении.