РИАМО - 21 мар. Власти Москвы готовы одними из первых начать использовать новую вакцину от туберкулеза, как только она пройдет испытания, сообщила журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Богородская.

«Клинические испытания любой вакцины - это достаточно длительное время, существенные многоцентровые протоколы. Я думаю, что в ближайшее время мы вряд ли сможем надеяться на то, что будет вакцина, которая поможет больным туберкулезом преодолеть эту болезнь. Но как только она появится, Москва будет одним из первых регионов, который возьмет это на вооружение», - сказала Богородская.

Ранее она сообщала, что в Москве в прошлом году заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%.

Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза (другое название - бацилла Коха), и характеризующееся образованием одного или множества очагов воспаления в различных органах, но чаще всего в легочной ткани. Раньше туберкулез называли чахоткой.