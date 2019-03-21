РИАМО – 21 мар. «Гаражная амнистия» в России может затронуть около 4 миллионов гаражей, сообщает Газета.ru.

«По нашим оценкам, в стране порядка 4 миллионов гаражей, которые были построены еще в советское время», – сказала глава Росреестра Виктория Абрамченко.

При этом она уточнила, что на данном этапе сложно оценить экономический эффект от «гаражной амнистии».

По ее словам, после регистрации гаражи станут объектами налогообложения, соответственно, с них будут вестись ежегодные налоговые отчисления.

В Минэкономразвития подготовили законопроект о гаражах и правилах их приобретения.

Ведомство планирует, что он будет принят уже в этом году. Новый порядок упростит процесс правового оформления гаражей и участков, на которых они находятся.