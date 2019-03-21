В этот уикенд в Москве пройдет юбилейный весенний «Ламбада-маркет», состоится премьера фильма Антона Бильжо «Амбивалентность», пройдет кинофестиваль Франкофонии, также можно будет продегустировать плов на празднике Навруз на ВДНХ. Самые интересные события выходных – в подборке РИАМО.

ПЯТНИЦА, 22 марта

Спектакль «Урожай»

© сайт Московского губернского театра

Комедию-притчу «Урожай» покажут 22 марта в Московском Губернском театре. Автором пьесы выступил известный белорусский драматург Павел Пряжко, обладатель премии «Золотая маска». По сюжету, четверо молодых людей собирают яблоки в саду, и это оказывается для них настоящим испытанием. В МГТ спектакль поставил молодой режиссер Павел Артемьев, который уже знаком зрителям по спектаклю «Прекрасное далеко».

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 500 до 1500 рублей

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Премьера фильма «Стертая личность»

Драма про юного гея «Стертая личность» в российском прокате с 21 марта. Фильм основан на реальной истории из одноименной книги Гаррарда Конли. Главный герой – сын баптистского пастора, который в подростковом возрасте обнаруживает свою гомосексуальность. Родители (Николь Кидман и Рассел Кроу) отправляют ребенка на исправительную терапию, которая может обернуться трагедией для психики подростка.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Кинофестиваль Франкофонии 2019

© сайт Французского Института в России

Кинофестиваль Франкофонии с 21 по 24 марта проходит в Москве. В программе – семь фильмов из Франции, Швейцарии, Бельгии, Канады, Болгарии и Румынии. Из интересного: швейцарский фильм о страсти и выборе пути «Ветер перемен» Беттины Оберли; авантюрная комедия о власти денег от классика канадского кино Дени Аркана «Падение американской империи»; основанная на реальных событиях румынская лента Теди Никула «На следующей выходим»; и французская картина об объединяющей силе слова «Блестяще» Ивана Атталя с участием Камелии Джорданы, получившей за свою роль премию «Сезар 2018» в номинации «Самая многообещающая актриса». Все фильмы идут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Где: Москва, кинотеатр «Иллюзион»

Цена: от 250 рублей

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СУББОТА, 23 марта

«Ламбада-маркет»

© страница маркета в соцсети Вконтакте

Первая весенняя ярмарка дизайнеров «Ламбада-маркет» 23 и 24 марта пройдет в Москве. В этом году проекту исполняется 10 лет, а значит, будет много сюрпризов. В маркете примут участие около 170 крупных магазинов, шоурумов и частных дизайнеров. Здесь можно будет купить трендовую одежду, винтаж, украшения, обувь, предметы интерьера, игрушки, книги и пластинки. На фудкорте кормить посетителей будут около 20 проектов уличной еды, в меню – бургеры, воки, пироги, хот-доги, кофе и чай. Также в программе – поэтические и музыкальные шоу, кинопоказы и секретные гости из мира искусства.

Где: Москва, Рочдельская ул., 15, стр. 24, комплекс «Надежда»

Цена: вход свободный

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Спектакль «Лебединое озеро»

© сайт Крокус Сити Холла

Спектакль «Лебединое озеро» в сопровождении оркестра под управлением Ярослава Ткаленко 23 марта представит театр балета классической хореографии «La Classique» в «Крокус Сити Холле». Главную партию исполняет звезда международных конкурсов Диана Еремеева. В масштабной постановке задействовано более 110 артистов балета и музыкантов, а декорации специально привезут из Англии.

Где: Московская область, Красногорск

Цена: от 2000 до 7000 рублей

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта

Премьера фильма «Амбивалентность»

Премьера фильма Антона Бильжо «Амбивалентность» 24 марта состоится в столичном кинотеатре «Октябрь». Фильм представит кинокритик и тележурналист Сергей Шолохов. В основе сюжета – история двух друзей психиатров, которые по-разному относятся к жизни. Когда они влюбляются в одну и ту же женщину, их дружбе придется пройти серьезное испытание на прочность. После показа пройдет обсуждение фильма с режиссером и съемочной группой.

Где: Москва, кинотеатр «Октябрь»

Цена: 500 рублей

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Фестиваль плова на ВДНХ

© страница ВДНХ в социальной сети Facebook

Фестиваль плова, посвященный празднику «Навруз-2019», 24 марта пройдет на ВДНХ. В программе – дегустации плова от шеф-поваров столичных ресторанов восточной кухни, соревнования по национальным видам борьбы, гала-концерт с участием звезд российской эстрады и другое. Праздник прихода весны Навруз считается одним из самых древних праздников на Земле, его история насчитывает три тысячи лет. Его отмечают в Албании, Азербайджане, Афганистане, Индии, Иране, Казахстане, Киргизии, Македонии, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане, а также на территории России – в Башкортостане, Дагестане, Татарстане и в некоторых других регионах.

Где: Москва, ВДНХ

Цена: бесплатно

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