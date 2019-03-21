РИАМО – 21 мар. В текущем году на территории Солнечногорска установят три новые линии освещения, локации были выбраны в соответствии с пожеланиями жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

К работам приступят в весенне-летний период.

«Новые линии освещения в этом году будут проложены в деревне Тимоново (вдоль дороги общего пользования), в Рекинцо-2 (дворовая территория вблизи дома №3), а также вблизи дома №5 по улице Прожекторной», – отмечается в сообщении.

По словам заместителя главы районной администрации Сергея Купцова, все адреса, по которым в этом году будут проложены новые линии освещения, выбраны по пожеланиям жителей.

«Кроме того, новое освещение появится во дворах – участниках губернаторской программы по комплексному благоустройству дворовых территорий», – дополнил он.

В 2020 году на территории Солнечногорска установят уже 18 новых линий освещения в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Светлый город». Работы будут проведены с целью сокращения количества неосвещенных мест в муниципалитете.