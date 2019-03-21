РИАМО - 21 мар. В Москве показатель заболеваемости туберкулезом среди детского населения составляет два заболевших на 100 тысяч населения, что в три раза меньше, чем по стране, сообщила журналистам в четверг главный детский фтизиатр столичного департамента здравоохранения, заведующая детским консультационно-диагностическим отделением городского клинико-диагностического центра борьбы с туберкулезом Татьяна Севастьянова.

«Обращаю ваше внимание на показатели заболеваемости в общем по Москве, это не более двух заболевших на 100 тысяч населения и общие показатели - не более 3,9 на 100 тысяч всех детей, проживающих в городе Москве, что в три раза ниже показателя заболеваемости по России», - сказала Севастьянова.

По ее словам, в настоящее время Москва является городом, в котором дети и подростки надежно защищены от туберкулеза.

«Москва считается самым безопасным городом по туберкулезу в России», - подчеркнула Севастьянова.

Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза (другое название - бацилла Коха), и характеризующееся образованием одного или множества очагов воспаления в различных органах, но чаще всего в легочной ткани. Раньше туберкулез называли чахоткой.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта, начиная с 1982 года. 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии микобактерии, вызывающей туберкулез. В этот день традиционно проводятся мероприятия, посвященные профилактике заболевания и здоровому образу жизни.