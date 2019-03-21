РИАМО - 21 мар. По итогам прошлого года заболеваемость туберкулезом в Москве снизилась на 11,5%, сообщила журналистам в четверг заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Богородская.

«Каковы же успехи борьбы с туберкулезом в Москве в 2018 году? На 11,5% в городе снизилась заболеваемость туберкулезом, которая считается с включением как постоянных жителей города, так и всех зарегистрированных на территории города с этим заболеванием приезжих, в том числе мигрантов и лиц без определенного места жительства», - сказала Богородская.

По ее словам, смертность от туберкулеза в Москве снизилась по итогам 2018 года на 16,6%, смертность постоянных жителей Москвы при этом снизилась на 10,6%. Распространенность туберкулеза сократилась на 15%. На 33% снизилась заболеваемость среди детей, постоянно проживающих в городе.

Богородская отметила, что из всех болеющих туберкулезом в Москве только 41,8% являются постоянными столичными жителями.

«Среди больных туберкулезом на сегодняшний момент постоянных жителей города только около 42%, остальные - приезжие, к коим относятся и жители других регионов России, мигранты из стран дальнего и ближнего зарубежья и лица без определенного места жительства», - сказала Богородская.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения. В этот день в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об открытии микобактерии, вызывающей туберкулез. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом традиционно проводятся мероприятия, посвященные профилактике этого заболевания и здоровому образу жизни.