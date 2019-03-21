РИАМО - 21 мар. В минувшем году в городском округе Одинцово отремонтировано рекордное количество дорог – 48 километров, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«На дороги всегда поступало больше всего жалоб. У нас огромный район, общая протяженность дорог – почти 1,3 тысячи километров. Из них 336 километров – это федеральные дороги, 354 километра – региональные, и почти 600 километров это дороги районные. Состояние их традиционно вызывает много нареканий. В 2018 году мы отремонтировали рекордное количество дорог – почти 48 километров. В шесть раз больше, чем в 2017 году. Это 78 участков, причем за девять из них жители сами проголосовали в системе «Добродел», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Также он добавил, что в 2018 году было проведено большое количество работ по устранению дорожных ям.

«В прошлом году отремонтировали тоже огромное количество дорожных ям – больше 6 тысяч на дорогах и более 1,6 тысячи во дворах. Из них 400 ям – в одной только Новой Трехгорке. Спасибо губернатору Андрею Воробьеву – такие масштабы стали возможны благодаря финансовой помощи региона», – резюмировал Иванов.

В этом году отремонтируется 31 участок – еще 28 километров дороги. В том числе Вокзальная и Транспортная улицы, участки Можайского шоссе и его дублера. Работы будут осуществляться в теплое время года.