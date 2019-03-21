РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Бронзовый призер чемпионата России по тайскому боксу Анастасия Блинова провела спортивный мастер-класс для школьников Люберец в рамках партпроекта «Единой России», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Занятие в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» провела бронзовая призерка чемпионата России по тайскому боксу 2016 года Анастасия Блинова. Его участниками стали ученики люберецких школ №№20 и 25, которые проявили интерес к тайскому боксу», – говорится в сообщении.

В начале общеукрепляющей разминки перед школьниками выступил сторонник партии, директор Люберецкой детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Павел Софьин.

«Спорт – не только медали и награды. Прежде всего, спорт – это образ жизни. Для партии «Единая Россия» очень важно, чтобы дети занимались спортом регулярно. Это хорошая привычка с детства, которая станет надежным подспорьем в будущем», – отметил Софьин.

Блинова рассказала, чем отличается тайский бокс от классического бокса, как встать в стойку, какие удары могут наносить соперники.

«Как член партии «Единая Россия» считаю необходимым поддерживать инициативы по развитию проекта «Детский спорт» на территории городского округа Люберцы. Я работаю фитнес-тренером и замечаю, что все больше молодежи включается в спорт и здоровый образ жизни», – пояснила Блинова.

Организаторы спортивного мастер-класса выразили благодарность «РосМолСпорт Московской области» за оказание содействия в проведении занятия.