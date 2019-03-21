РИАМО - 21 мар. Компания «Мебель 2.0» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту отказа от поставки товаров по заключенному госконтракту, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Московское УФАС при проверке ООО «Мебель 2.0» установило, что ГБОУ «Школа «Содружество» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на поставку мебели, заключенного с обществом. Компания ненадлежащим образом исполнила свои обязательства.

«В результате рассмотрения дела Московское УФАС пришло к выводу о необходимости включения сведений в отношении ООО «Мебель 2.0» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с непоставкой компанией товаров по государственному контракту», – отмечается в сообщении.