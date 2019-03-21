РИАМО - 21 мар. Здание кинологического тренинг-центра планируют построить вблизи деревни Кулаково сельского поселения Стремиловское городского округа Чехов, там появятся вольеры, реабилитационный центр для собак и специальные поля для проведения выставок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Архитектурно-художественное решение кинологического тренинг-центра поддержано на заседании рабочей группы при архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья.

«Здания кинологического центра выполнены в современной лаконичной стилистике. Авторы проекта использовали принципиально простые формы, в фасадных решениях применены натуральные экологичные материалы, благодаря чему комплекс удачно интегрирован в окружающую среду», – заявил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что большое внимание уделено комфортному пребыванию на территории владельцев и их питомцев. По проекту площадь застройки составит порядка 1,2 гектара.

В состав тренинг-центр планируется включить объекты вольеры и реабилитационный центр для собак. Кроме того, на территории центра появятся специальные поля для проведения выставок, соревнований и тренировок, а также площадки для выгула собак.

По проекту территория тренинг-центра подлежит комплексному благоустройству с озеленением и оформлением декоративных прудов. Планируется организация парковок для легковых автомобилей, автобусов и трейлеров с обеспечением безопасного пешеходного движения с учетом маломобильных групп населения.

Автор проекта кинологического центра – ООО «Системные решения».