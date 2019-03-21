РИАМО – 21 мар. Благодаря вмешательству инспекторов Госадмтехнадзора с начала этого года в Подмосковье удалось устранить почти 1 тысячу нарушений на объектах транспортной инфраструктуры, особое внимание уделялось спускам к железнодорожным платформам, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Для комфортного перемещения граждан, в течение зимы, Госадмтехнадзор проверял своевременную уборку от снега, а также обработку противогололедными реагентами остановочных павильонов, подходов к объектам транспортной инфраструктуры, спусков и лестниц.

«Инспекторы ведомства добились устранения нарушений на 968 различных объектах транспортной инфраструктуры в Подмосковье с начала зимы. По требованию инспекторов была налажена уборка от снега и наледей остановочных павильонов на региональных и иных дорогах Подмосковья, а также на объектах РЖД – платформах, переходах, спусках и лестницах», – отметил начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Он уточнил, что наибольшее количество нарушений было устранено в городских округах Волоколамск, Подольск, Балашиха и Наро-Фоминск.