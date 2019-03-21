РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Специалисты Роскосмоса в подмосковном Королеве начали работу над оборудованием космического флота России, написал в своем Instagram-аккаунте глава муниципалитета Александр Ходырев

Космический флот был создан по инициативе Сергея Королева в 1959 году, но сейчас флот практически не существует.

«На градообразующем предприятии «Научно-производственное объединение измерительной техники» (НПО ИТ) будет создано оборудование для космического флота России. Суда этого флота, находясь в любой точке мирового океана, сопровождают космические аппараты, поддерживают связь и проводят измерения», – написал Ходырев.

Всего из 11 судов флота к 1990-му году остался один корабль – «Космонавт Виктор Пацаев», он в настоящее время стоит у причала музея мирового океана в Калининграде.